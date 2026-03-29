Declaración Anual: ¿En Qué Casos Se Aceleran las Devoluciones Automáticas del SAT en 2026?

Atención, contribuyente. Como cada año, durante abril debes presentar la Declaración Anual correspondiente al año 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Y como algunas personas resultarán con saldo a favor del ISR, aclaramos en qué casos se aceleran las devoluciones automáticas del SAT este 2026.

Si bien, en una nota ya te adelantamos cuál es la fecha límite para hacer la declaración anual 2025 para personas físicas, y por qué será más fácil de presentar que en años anteriores, vale la pena comprender qué pasa con las devoluciones automáticas y quiénes obtienen este beneficio.

Si tienes dudas sobre si debes presentar la Declaración Anual durante abril, el SAT habilitó un micrositio en el que explica quiénes sí y quiénes no deben realizar este trámite en su plataforma.

¿Qué son las devoluciones automáticas del SAT y en qué casos se aceleran en 2026?

Ahora bien, si ya estás familiarizado con la declaración anual, o es la primera vez que la presentas, te explicamos de qué hablamos cuándo nos referimos a las devoluciones automáticas y en qué casos se aceleran.

Así que pon atención, porque son una facilidad administrativa aplicable a todas las personas físicas que presentan su Declaración Anual, sin importar si lo hacen en la versión normal, simplificada o complementaria, pero deben obtener saldo a favor del ISR, por lo que se les hace el depósito de este dinero sin trámites adicionales.

Claro, además de hacer el trámite en tiempo y forma durante el mes de abril, debes haber manifestado tu cuenta CLABE y precargar tus datos. De modo que cuando envías tu declaración anual, el sistema detecta que tienes saldo a favor y de no haber inconsistencias, autoriza la devolución automáticamente.

Así que para que este proceso se acelere y poder acceder a una devolución automática que tarde apenas unos días tu declaración no debe presentar inconsistencias; es decir que tus datos fiscales sean correctos, tu cuenta bancaria no tenga errores y esté activa. Y en algunos casos la e.firma esté vigente.

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¿Cuánto tiempo tardarán las devoluciones automáticas en 2025?

En conferencia de prensa, el SAT se comprometió a qué en 2026 las devoluciones automáticas para personas físicas se harán en un tiempo promedio de 5 días hábiles. Y en el caso de las personas que al hacer su declaración anual no hicieron ningún ajuste en la plataforma, el plazo se disminuyó a 4.5 días.

"Y, ojo, aquí, si ya comentamos es una declaración donde yo no moví nada, los gastos están bien clasificados; yo no agregue ningún gasto, yo no quité ningún ingreso. Si estamos hablando de esa declaración, va a pasar limpia y se estaría haciendo el depósito en la cuenta bancaria. El compromiso del SAT fue de 5 días, yo me atrevo a decir aquí con ustedes que podría estarlo disminuyendo, en promedio a 4.5 días", declaró Gari Flores Hernández, Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Aunque agregó que habrá algunos casos en los que no se pueda cumplir con este plazo dado que habrá algún tema a revisar, por lo que podría extenderse a 20 o 30 días.

Video: Declaración Anual 2026: ¿Cuál es Fecha Límite para Hacerla? SAT Extiende Plazo

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