¿Cuál es la Fecha Límite para Presentar la Declaración Anual 2026 de Personas Físicas?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió un llamado a los contribuyentes que tributan como personas físicas para que cumplan con su declaración anual correspondiente al ejercicio anterior.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el periodo para realizar este trámite ya se encuentra activo.

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Fecha límite y plazos

El SAT informó en un comunicado que el último día para que las personas físicas presenten su Declaración Anual es el 30 de abril de 2026.

Los contribuyentes pueden realizar este trámite a partir del primero de abril.

Es fundamental que los contribuyentes realicen el envío de su información dentro de este plazo para evitar recargos o sanciones. El organismo recordó que este proceso se realiza de manera digital a través de su portal oficial, el cual está habilitado las 24 horas del día.

¿Quiénes deben presentarla?

El comunicado especifica que están obligados a declarar aquellos ciudadanos que obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios : Bajo condiciones específicas (como haber tenido dos o más patrones de forma simultánea o ingresos excedentes a los límites establecidos).

: Bajo condiciones específicas (como haber tenido dos o más patrones de forma simultánea o ingresos excedentes a los límites establecidos). Servicios profesionales: Aquellos que operan bajo el esquema de honorarios.

Aquellos que operan bajo el esquema de honorarios. Actividades empresariales: Incluyendo plataformas tecnológicas, región fronteriza y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Incluyendo plataformas tecnológicas, región fronteriza y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Arrendamiento : Por rentas de bienes inmuebles.

: Por rentas de bienes inmuebles. Intereses o dividendos: Derivados de inversiones y ganancias de capital.

Derivados de inversiones y ganancias de capital. Enajenación de bienes: Por la venta de activos.

Requisitos

Para completar el proceso de forma exitosa, el SAT señala que los usuarios deben contar con:

RFC a 13 dígitos.

Contraseña vigente o e.firma (firma electrónica) activa.

Datos bancarios (CLABE interbancaria) únicamente en caso de obtener un saldo a favor para depósito.

Facilidades y devoluciones

La autoridad tributaria destacó que el sistema para presentar la declaración anual cuenta con información precargada de los ingresos y gastos facturados durante el año, lo que agiliza el llenado del formulario.

En caso de que el contribuyente resulte con un saldo a favor, podrá solicitar la devolución automática, siempre que se cumpla con los requisitos de validación y los plazos estipulados por la ley.

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