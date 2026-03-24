Decretan 3 Días de Duelo Nacional en Colombia por Accidente de Avión Militar que Dejó 69 Muertos

El peor accidente de aviación en la historia reciente de Colombia ocurrido ayer en Puerto Leguízamo, Putumayo, justo después de despegar, dejó 69 militares y policías muertos. El Comando de las Fuerzas Militares, informó que dieron por concluidas las tareas de búsqueda y rescate en el lugar del siniestro.

Ante la tragedia, el presidente de Colombia Gustavo Petro decretó tres días de duelo nacional.

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"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo".

Señaló que como símbolo de luto, las banderas del país izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo.

"Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país".

El accidente también dejó 57 militares heridos y pobladores con lesiones que acudieron a rescatar a los sobrevivientes.

En la aeronave viajaban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional.

Investigan accidente, crítican 40 años del avión

El presidente de Colombia Gustavo Petro informó que se llevan a cabo las investigaciones, sin embargo, criticó la vida del avión con más de 40 años.

"Para 43 años de antigüedad es lógico que la curva de costos de mantenimiento corta la vida útil muy rápido".

En su cuenta de X, publicó:

"Una causa indudable es la vejez del aparato y usted es directo responsable de eso. No sé excuse en la tragedia para evadir sus responsabilidades".

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