Así Era el Avión Hércules con Más de 100 Militares Que se Estrelló Hoy en Colombia

El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de este lunes 23 de marzo de 2026, que llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 83 sobrevivieron con heridas, es uno de los más mortíferos ocurridos en el ámbito militar. En N+ te decimos cómo era la aeronave siniestrada.

Video. Accidente de Avión Hércules en Colombia: 110 Soldados a Bordo en Puerto Leguízamo

Se sabe que el avión que sufrió el accidente es un Lockheed Martin C-130H Hércules, identificado con la matrícula FAC-1016.

Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

Se trata de una aeronave de transporte militar táctico.

Reconocida por su tamaño y versatilidad.

¿Dónde fue el accidente del Hércules con militares colombianos?

El accidente sucedió en Puerto Leguízamo, Putumayo, en una zona selvática de difícil acceso. Se ha informado que la aeronave cayó durante el despegue desde el aeropuerto a las 9:50 hora local.

¿Cuántas personas iban en el Hércules accidentado?

Transportaba a 125 personas, de las cuales 114 pasajeros, mayoritariamente militares, y 11 tripulantes.

¿Cuántas son las personas que murieron?

Se informó que al menos ocho personas murieron y más de 80 resultaron heridas, aunque las cifras siguen en actualización por las labores de rescate.

Características del avión Hércules C-130

Este modelo es el estándar de transporte de carga y tropas en más de 70 países debido a su diseño:

y debido a su diseño: Su diseño permite operar en pistas no preparadas o de difícil acceso .

. Utiliza cuatro motores turbohélice que le dan gran potencia para despegues en distancias cortas.

en distancias cortas. Posee una rampa trasera que facilita el embarque rápido de vehículos , suministros o varios pelotones de soldados.

, suministros o varios pelotones de soldados. Tiene una bodega presurizada y puede adaptarse para transporte de tropas, evacuación médica o carga pesada .

. Las autoridades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ministerio de Defensa tratan de determinar las causas técnicas del accidente, al descartar un ataque externo.

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Con información de N+

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