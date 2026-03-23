Trump Vuelve a Usar de Ejemplo a la Ciudad de México para Hablar de "Inseguridad" en Memphis

Durante una mesa redonda celebrada este lunes en Memphis, Tennessee, el presidente Donald Trump volvió a colocar a la Ciudad de México en el centro de su discurso sobre seguridad pública, comparando el nivel de violencia que —según él— existía en esa ciudad sureña antes de su intervención federal con el de la capital mexicana, el Distrito de Columbia y Bagdad.

La mención no sorprende: desde agosto de 2025, Trump ha recurrido a la CDMX al menos en tres ocasiones para justificar operativos federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Cuando Memphis superaba en crimen a una zona de guerra

Antes de partir a visitar Graceland, la icónica residencia de Elvis Presley, Trump describió el estado de Memphis previo a su intervención con una comparación que, admitió, resulta difícil de sostener sin incomodidad.

"No debería decir esto porque es muy negativo, pero en los años anteriores a nuestra intervención, Memphis, Tennessee, registraba índices más altos que Columbia, Ciudad de México o Bagdad", declaró ante los asistentes a la mesa redonda.

Para respaldar la afirmación, el mandatario citó cifras del año previo a su actual mandato: más de 12,500 agresiones violentas, 429 violaciones y 7,600 robos en esa ciudad.

Video: Sheinbaum Responde a Declaración de Trump sobre CDMX como la Más Peligrosa de Latinoamérica.

El operativo que Trump presenta como modelo

En septiembre pasado, la administración Trump lanzó en Memphis una iniciativa modelada en el DC Safe Task Force, que coordinó 22 agencias federales con policías estatales, locales y 1,500 elementos de la Guardia Nacional.

Según el presidente, los resultados incluyen una caída del 60% en robos y un descenso del 74% en robo de vehículos, datos que calificó como uno de los mayores y más rápidos descensos en crimen violento registrados hasta ahora.

La CDMX como referente recurrente en el discurso de seguridad

La constante en todos estos episodios no ha pasado desapercibida para el gobierno mexicano. El 12 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a desmentir que la CDMX fuera la ciudad más peligrosa de América Latina, un día después de que Trump utilizara esa comparación por primera vez en una conferencia en Washington.

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CT