Lunes Lluvioso en CDMX: Alertan por Vientos Fuertes, Lluvia, Granizo y Tormenta Eléctrica Hoy

¡Toma precauciones! Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) advirtieron hoy, 23 de marzo de 2026, sobre lluvias fuertes, rachas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo en la capital mexicana este lunes.

De acuerdo con el radar meteorológico de la CDMX, desde las 11:20 horas empezaron a registrarse lluvias y chubascos en algunas zonas, pero se prevé que arrecien en el transcurso del día.

Aquí en N+ te brindamos los detalles del pronóstico del tiempo y te decimos a qué hora se prevén vientos fuertes; además, te compartimos las recomendaciones de autoridades para enfrentar las precipitaciones y bajas temperaturas.

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Lluvias y chubascos en la CDMX

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina, a las 11:20 horas el radar registró lluvias ligeras y chubascos en zonas serranas de las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan.

“Se prevé continúen las condiciones para lluvias durante esta tarde y noche en la Ciudad de México”, informó en redes sociales.

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Así estará el clima hoy en la capital mexicana

La SGIRPC alertó además que después del mediodía habrá incremento de nublados, lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También vientos de dirección variable de 10 a 30 km/h, con rachas cercanas a 50 km/h.

¿A qué hora y dónde? Entre las 17:00 y las 22:00 horas, en el norte, centro y oriente de la CDMX.

También el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó “en horas de la tarde y noche, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México con posibles descargas eléctricas y caída de granizo”

Lo anterior, señaló, por la presencia de los varios fenómenos meteorológicos, como canales de baja presión.

“Un canal de baja presión, una vaguada en altura y el ingreso de humedad de ambos litorales, propiciarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro del país, incluido el Valle de México”, dijo.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Con información de N+.

spb