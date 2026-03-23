Pronóstico del Tiempo Lunes 23 de Marzo: Ambiente Caluroso y Lluvias Fuertes en el País.

Para este lunes 23 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en 18 entidades, así como una onda de calor en nueve estados más, mientras se aproxima un nuevo frente frío que propiciará fuertes rachas de viento en el norte el país,.

Según los pronósticos, este día prevalecerá la interacción de la vaguada en altura con un canal de baja presión y aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Eso ocasionará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Además, otro canal de baja presión se registrará en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe.

En tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre la República Mexicana.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca.

(25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas.

(5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Seguirán las Lluvias, el Viento y las Bajas Temperaturas en Gran Parte del País.

¿Dónde hará más calor?

Chihuahua (suroeste)

Durango (noroeste)

Jalisco (centro y sur)

Colima (este)

Guerrero (centro y sur)

Oaxaca (sur y este)

Sinaloa

Michoacán (centro y suroeste)

Chiapas (suroeste)

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Sonora (este).

: Sonora (este). De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Nayarit, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

con heladas en sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Veracruz.

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; muy frío en zonas altas del Estado de México, durante la mañana.

Hacia la tarde, se pronostica ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

ASJ