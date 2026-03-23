Muere Valerie Perrine, actriz de "Superman", a los 82 años: ¿De Qué Falleció?

La actriz estadounidense Valerie Perrine, recordada por su papel en Superman, falleció a los 82 años.

De acuerdo con información publicada por USA Today, Perrine murió el 23 de marzo de 2026 en su casa en Beverly Hills, California. Su deceso fue confirmado por su amiga y cuidadora, la cineasta Stacey Souther.

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¿De qué falleció Valerie Perrine?

La actriz murió luego de una larga batalla contra el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada en 2015.

Valerie Perrine alcanzó fama internacional al interpretar a Eve Teschmacher, la asistente y pareja del villano Lex Luthor, en las primeras películas de Superman, protagonizadas por Christopher Reeve.

Antes de ese papel, ya había llamado la atención de la crítica por su actuación en Lenny, donde dio vida a Honey Bruce. Ese trabajo le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz, además de premios en festivales internacionales como Cannes.

Su trayectoria también incluyó títulos como The Electric Horseman y Can't Stop the Music, consolidándola como una figura destacada del cine estadounidense en la década de los 70 y principios de los 80.

Su batalla contra el Parkinson

La actriz fue diagnosticada con Parkinson en 2015, una enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su movilidad y calidad de vida. A pesar de ello, Perrine se mantuvo activa en proyectos personales y fue retratada en un documental sobre su lucha contra este padecimiento.

Quienes la acompañaron en sus últimos años resaltaron su actitud resiliente. Según Souther, Perrine enfrentó la enfermedad “con increíble valentía y compasión”, convirtiéndose en una inspiración para quienes la rodeaban.

El legado de Valerie Perrine

Nacida en Galveston, Texas, Perrine inició su carrera como bailarina en Las Vegas antes de dar el salto al cine. Su estilo y presencia la convirtieron en un ícono de su época, además de ser reconocida por romper barreras en la televisión estadounidense en los años 70.

Tras una carrera de más de cuatro décadas, Valerie Perrine deja un legado marcado por personajes memorables y una vida que, incluso en la adversidad, fue ejemplo de resistencia y pasión por el arte.

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