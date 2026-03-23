Bill Cosby Pierde Demanda por Agresión Sexual: Enfrenta Multa de 19 Millones de Dólares

Bill Cosby deberá pagar 19 millones de dólares a Donna Motsinger, después de que un jurado civil encontrara que la agredió sexualmente en 1972 después de invitarla a asistir a uno de sus espectáculos de comedia.

En su testimonio, Donna afirmó que Cosby la drogó y la violó en 1972... y señaló que Cosby admitió durante una declaración jurada que obtuvo recetas recreativas de Quaaludes que consiguió de un ginecólogo en una partida de póker.

Motsinger alegó que Bill le dio una pastilla que ella creyó que era aspirina. Afirmó que se sintió mal después de tomarla y que se despertó al día siguiente en su cama, vestida solo con ropa interior.

Cosby también dijo que planeaba usar las pastillas para dárselas a mujeres con la esperanza de tener relaciones sexuales con ellas.

Declaran culpable a Bill Cosby por abusar sexualmente de una adolescente

¿Qué ha pasado con Bill Cosby?

Cosby cumplió casi 3 años de prisión por agresión sexual con agravantes, pero fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania anulara su condena basándose en una promesa previa de un fiscal de no presentar cargos contra él.

El jurado concedió a la Sra. Motsinger una indemnización de 19,25 millones de dólares por daños y perjuicios. La sentencia llega en un contexto en el que el propio Cosby ha asegurado enfrentar problemas económicos.

La decisión, emitida tras tres días de deliberaciones, agrava el deterioro de la imagen del actor, hoy de 88 años, cuya reputación como uno de los artistas más queridos de Estados Unidos se desplomó luego de que decenas de mujeres lo acusaran en los últimos años de conducta sexual inapropiada.

"Han pasado 54 años para obtener justicia, y sé que no es una justicia completa para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo», dijo Donna Motsinger al celebrar el veredicto.

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