Sam Smith en México 2026: Precios de Boletos por Zona y Mapa en el Auditorio Nacional

El regreso de Sam Smith a México en 2026 ya es casi un hecho. La preventa para fans se realiza este lunes 23 de marzo, por lo que ya se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos para su serie de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El cantante británico ofrecerá una residencia de varias fechas en agosto como parte de su gira To Be Free, con distintos rangos de precios dependiendo de la zona del recinto.

Precios de boletos por zona para Sam Smith en México 2026

Los costos varían según la cercanía al escenario y la experiencia dentro del Auditorio Nacional. Estos son los precios oficiales (ya con cargos):

Preferente: $4,563 MXN

General de pie: $3,819 MXN

Luneta: $3,323 MXN

Balcón: $2,207 MXN

Piso 1: $1,711 MXN

Piso 2: $1,215 MXN

Mapa oficial del concierto de Sam Smith en el Auditorio Nacional

General de pie: zona frente al escenario, sin asientos

Preferente y Luneta: áreas más cercanas con mejor visibilidad

Balcón: vista media elevada

Piso 1 y Piso 2: zonas más altas y económicas

Sam Smith se presentará en la Ciudad de México los días 17,18, 20 y 21 de agosto de 2026.

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