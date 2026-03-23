Sam Smith en México 2026: Precios de Boletos por Zona y Mapa en el Auditorio Nacional
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Sam Smith regresa a México en 2026 con conciertos en el Auditorio Nacional. Estos son los precios de boletos por zona, fechas, mapa del recinto y detalles de la venta.
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El regreso de Sam Smith a México en 2026 ya es casi un hecho. La preventa para fans se realiza este lunes 23 de marzo, por lo que ya se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos para su serie de conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
El cantante británico ofrecerá una residencia de varias fechas en agosto como parte de su gira To Be Free, con distintos rangos de precios dependiendo de la zona del recinto.
Precios de boletos por zona para Sam Smith en México 2026
Los costos varían según la cercanía al escenario y la experiencia dentro del Auditorio Nacional. Estos son los precios oficiales (ya con cargos):
Preferente: $4,563 MXN
General de pie: $3,819 MXN
Luneta: $3,323 MXN
Balcón: $2,207 MXN
Piso 1: $1,711 MXN
Piso 2: $1,215 MXN
Mapa oficial del concierto de Sam Smith en el Auditorio Nacional
General de pie: zona frente al escenario, sin asientos
Preferente y Luneta: áreas más cercanas con mejor visibilidad
Balcón: vista media elevada
Piso 1 y Piso 2: zonas más altas y económicas
Sam Smith se presentará en la Ciudad de México los días 17,18, 20 y 21 de agosto de 2026.
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