Aseguran Cargamento Ilegal de Iguanas en Oaxaca; Provenían de Coatzacoalcos, Veracruz

Un cargamento ilegal de 192 iguanas verdes que salió del municipio de Coatzacoalcos y que tenía como destino el estado de Oaxaca fue asegurado por autoridades federales y estatales en el municipio de Matías Romero, durante un operativo realizado contra el tráfico de fauna silvestre.

La intervención se habría llevado a cabo en la terminal de autobuses de esa localidad, donde personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Policía Estatal, inspeccionó una unidad de la línea Sur.

Video: Reportan Mortandad de Peces "Gallegos" en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Al inspeccionar el área donde se guarda el equipaje, los agentes localizaron a los ejemplares, los cuales se encontraban dentro de cajas de cartón, en condiciones de hacinamiento y sin las medidas adecuadas para su resguardo, lo que confirmó que el traslado de estos reptiles se estaba realizando de manera ilegal.

Noticia relacionada: Pescadores Regalan Toneladas de Pescado por Presencia de Hidrocarburo en Veracruz

Varias iguanas trasladadas en cajas de cartón habrían muerto durante el trayecto

De los 192 ejemplares asegurados, 161 fueron encontrados con vida, mientras que el resto habría muerto a causa del estrés y las condiciones en las que eran transportados, de acuerdo con la información emitida en el reporte oficial.

Tras la valoración de los ejemplares que lograron sobrevivir, se determinó que no presentaban adaptación al manejo humano, un indicio de que habrían sido extraídos recientemente de su entorno natural para su movilización y su posible comercialización ilegal.

De acuerdo con las autoridades, informaron que los ejemplares que no sobrevivieron fueron inhumados conforme a los protocolos sanitarios correspondientes, mientras que las rescatadas fueron liberadas de manera inmediata en un ecosistema de selva baja caducifolia, a fin de favorecer su reincorporación al hábitat natural.

Historias recomendadas:

LAVR