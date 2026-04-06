Paro Nacional de Transportistas Hoy: Bloqueo en Carretera de Veracruz Colapsa el Tráfico
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Se reportan cierres carreteros en la zona centro de las Altas Montañas de Veracruz, como parte de los movimientos del paro nacional programado para este lunes 6 de abril.
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Durante la mañana de este lunes 6 de abril se tenía previsto que el paro nacional de transportistas afectara algunas carreteras y autopistas del estado de Veracruz. Fue pasadas las 10:00 horas las unidades de carga cerraron algunas vías de comunicación en la zona centro de Veracruz.
Se reporta bloqueada la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de Rancho Trejo. Ahí Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas, realizan estas acciones de afectación vial, para expresar sus inconformidades sobre el incremento en el precio de diésel y otras peticiones más.
Hay tráfico vehicular sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de Rancho Trejo. El exhorto para los automovilistas, es que tomen vías alternas para evitar quedar varados en el tráfico vehicular.
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Otra carretera afectada por el paro nacional este día
En Rancho Trejo, comunidad perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, la autopista Veracruz-México se encuentra cerrada en ambos carriles por transportistas. De igual manera, la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de Rancho Trejo también se encuentra bloqueada, por lo tanto no hay paso por ninguna vía de comunicación en este momento.
La recomendación a los conductores y transportistas es no tomar esta ruta, debido a que podrían quedar varados en el tráfico. De acuerdo a lo que comentan los transportistas. Los manifestantes comentaron que en aproximadamente dos horas, podrían salir ya en una marcha lenta rumbo a Orizaba, donde se pretende rompan filas y quede disuelta la manifestación.
Por lo tanto, se recomienda en este momento evitar la carretera federal Córdoba-Veracruz y la autopista Veracruz-México, se encuentran bloqueadas ambas vías de comunicación y ya se registran largas filas de vehículos.
Se informó que hasta ahora las carreteras de las zona norte de la entidad, así como en la capital del estado se encuentran libres de bloqueos y manifestaciones registrando un tráfico fluido.
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