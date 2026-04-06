Paro Nacional de Transportistas Hoy: Bloqueo en Carretera de Veracruz Colapsa el Tráfico

Durante la mañana de este lunes 6 de abril se tenía previsto que el paro nacional de transportistas afectara algunas carreteras y autopistas del estado de Veracruz. Fue pasadas las 10:00 horas las unidades de carga cerraron algunas vías de comunicación en la zona centro de Veracruz.

Se reporta bloqueada la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de Rancho Trejo. Ahí Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas, realizan estas acciones de afectación vial, para expresar sus inconformidades sobre el incremento en el precio de diésel y otras peticiones más.

Hay tráfico vehicular sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de Rancho Trejo. El exhorto para los automovilistas, es que tomen vías alternas para evitar quedar varados en el tráfico vehicular.

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Otra carretera afectada por el paro nacional este día

En Rancho Trejo, comunidad perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes, la autopista Veracruz-México se encuentra cerrada en ambos carriles por transportistas. De igual manera, la carretera federal Córdoba-Veracruz a la altura de Rancho Trejo también se encuentra bloqueada, por lo tanto no hay paso por ninguna vía de comunicación en este momento.

La recomendación a los conductores y transportistas es no tomar esta ruta, debido a que podrían quedar varados en el tráfico. De acuerdo a lo que comentan los transportistas. Los manifestantes comentaron que en aproximadamente dos horas, podrían salir ya en una marcha lenta rumbo a Orizaba, donde se pretende rompan filas y quede disuelta la manifestación.

Por lo tanto, se recomienda en este momento evitar la carretera federal Córdoba-Veracruz y la autopista Veracruz-México, se encuentran bloqueadas ambas vías de comunicación y ya se registran largas filas de vehículos.

Video Reportan Libres las Carreteras en Xalapa Tras Anuncio de Paro Nacional de Transportistas | N+

Se informó que hasta ahora las carreteras de las zona norte de la entidad, así como en la capital del estado se encuentran libres de bloqueos y manifestaciones registrando un tráfico fluido.

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