Asesinan a Tiros a Joven en Atoyac, Veracruz; Vestía Disfraz de Diablo

Durante la noche de este domingo 5 de abril, se registró un ataque armado en la colonia Cortina, cerca de la iglesia Cristo Rey, en la comunidad Potrero Nuevo perteneciente a Atoyac, donde un joven fue asesinado a tiros por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, vecinos alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia al escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una inmediata movilización de instancias policiacas y grupos de auxilio que arribaron al lugar de los hecho, para tomar conocimiento y brindar los primeros auxilios a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

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El ataque ocurrió frente al inmueble donde anteriormente se ubicaba la escuela Fernando Domínguez Proy, a escasos metros de la mencionada parroquia, sitio donde presuntamente sujetos desconocidos interceptaron al joven y abrieron fuego en su contra para huir con rumbo desconocido tras cometer el ataque en contra del joven.

Víctima Portaba Disfraz de Diablo porque Participó en los Recorridos de Judas

Según datos recabaos la víctima vestía disfraz de diablo, ya que participó en los recorridos de los judas, y al terminar caminaba por la zona cuando fue sorprendido a disparos.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al punto para tomar conocimiento de los hechos e iniciar una carpeta de investigación sobre este hecho violento que movilizó a diferentes instancias policiales y causó alerta entre los habitantes de lo comunidad Potrero Nuevo.

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Hasta el momento la persona fallecida sigue sin ser identificada, elementos periciales realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el levantamiento del cuerpo de la víctima el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los diligencias correspondientes.

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