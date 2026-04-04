Aparece Muerta Tortuga en Peligro de Extinción; Ocurrió en el Sur de Veracruz
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Se informó esta mañana acerca del hallazgo de otra tortuga muerta en una playa del sur de Veracruz. La tortuga verde es catalogada como especie en peligro de extinción. Van 7 tortugas muertas.
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Durante la mañana del sábado cuatro de abril en playas de Villa Allende en Coatzacoalcos, pescadores de la zona reportaron el hallazgo de otra tortuga muerta en el sur de Veracruz.
Se trata de una tortuga verde, catalogada como especie en peligro de extinción debido a diversas amenazas, entre ellas la contaminación marina, la ingesta de plásticos, la pesca incidental y la pérdida de hábitat en zonas de anidación.
Se desconocen hasta el momento las causas que ocasionaron la muerte del reptil. Es de mencionar que con esta aparición suman ya siete tortugas muertas en la zona costera de Coatzacoalcos en menos de un mes.
Otro hallazgo de una tortuga muerta ocurrido recientemente en el sur de Veracruz
En Las Barrillas, perteneciente a Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, del lado playa se reportó la mañana del pasado viernes 3 de abril el hallazgo de otro tortuga muerta que se suma a las que han sido encontradas durante el último mes.
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Según el reporte de hechos, se trata de la primer tortuga de la especie carey que se ha localizado muerta en la zona costera de Coatzacoalcos en el sur del estado de Veracruz. Los pescadores de la zona fueron quienes realizaron el hallazgo y se encargaron de reportar la muerte del reptil a las autoridades de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente.
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