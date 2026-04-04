Menor Poblana Muere Ahogada en Playa Mocambo en Boca del Río, Veracruz

Durante las primeras horas de este sábado 4 de abril, se reportó la movilización de elementos de seguridad y de emergencia a una playa de la ciudad de Boca del Río, esto por el presunto ahogamiento de una persona.

Según palabras de testigos los hechos ocurrieron entre las 06:00 y 06:30 horas de este sábado de gloria, en la zona sur de la playa Mocambo ubicada en el municipio boqueño. Ahí una familia originaria de Tehuacán, Puebla, se dio cita en dicha playa desde tempranas horas del día, para disfrutar de los primeros rayos de sol y gozar de la playa.

Según datos recabados por Nmás, fueron dos menores de edad las que ingresaron al mar, pero debido a la fuerte corriente y a la marea crecida que se registraba en el lugar en ese horario, se les dificultó nadar para salir y ponerse a salvo.

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Tres personas ingresaron al mar a intentar salvar a las menores

Los datos recabados en el lugar de los hechos detallan que fueron tres personas prestadores de servicios del lugar, quienes ingresaron al agua para realizar las tareas de rescate de ambas menores, logrando salvar solo a una de ellas.

“Pues la iniciativa fue meterse a tratar de salvar a las personas, porque pues se siente feo, eran dos niñas. Salvamos a una, y honestamente si no nos hubiésemos metido a rescatarlas a tiempo, lamentablemente hubiesen sido las dos” José Gómez - Prestador de Servicios

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Es de mencionar que el horario de guardavidas en este sector de la playa, es a partir de las 09:00 horas. Tras el reporte arribaron a este punto elementos de Protección Civil, Policía Municipal, Secretaría de Marina, para tomar conocimiento del suceso ocurrido. Además de elementos periciales quienes realizaron las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo de la persona sin vida.

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