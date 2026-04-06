Trabajador Muere Arrollado por un Tráiler en Autopista Córdoba-Veracruz; Hay Otro Hombre Herido

En la zona centro del estado de Veracruz, específicamente cerca del entronque carretero del Trébol de Amatlán, se registró un fuerte percance vial la tarde de este lunes seis de abril, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Según los primeros reportes, los hechos se registraron sobre el kilómetro 297 de la autopista Córdoba-Veracruz, sobre el carril que va directamente hacia el puerto de Veracruz. En dicho percance automovilístico, fueron tres las unidades que se vieron involucradas.

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De acuerdo con la información recabada, el accidente múltiple presuntamente ocurrió cuando un empleado de una reconocida empresa de paquetería se encontraba cambiando una llanta que se le había ponchado y, posteriormente, un joven de la agrupación Ángeles Verdes se acercó para ayudarlo a cambiar el neumático.

Instantes después, un tráiler de color blanco, que a decir de testigos presuntamente conducía a exceso de velocidad, pasó y arrolló a ambas personas que se encontraban cambiando el neumático que se había ponchado.

Los reportes en el lugar indican que el joven empleado de la empresa de paquetería perdió la vida en el lugar del accidente, mientras que la persona que se encontraba auxiliándolo terminó gravemente lesionada, por lo que se gestionó su traslado a un centro hospitalario por parte de paramédicos de la Cruz Roja, así como de Caminos Federales y Puentes (CAPUFE).

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En el lugar del accidente múltiple se registra un paro de transportistas

En el lugar donde se registró el percance automovilístico, se estaba llevando a cabo un paro, así como un cierre carretero por parte de transportistas debido al reciente incremento en el precio de los combustibles. Debido a este hecho y al accidente anteriormente descrito, la circulación en dicho sentido se encuentra totalmente paralizada.

Las autoridades exhortaron a la población a que tomen vías alternas o a que eviten circular por dicha zona, ya que debido a este fuerte accidente se prevé que el cierre vial en este tramo carretero continúe durante tiempo indefinido.

Hasta este momento se desconoce la identidad de la persona fallecida. Al sitio de los hechos arribó personal de la empresa de paquetería, así como elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), quienes confirmaron el deceso de la persona.

Las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos. Debido a estas labores, el paso está cerrado desde el Tébol del Diamante hacia el Trébol de Amatlán.

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