Cuatro Personas Murieron Ahogadas en Veracruz Durante Semana Santa 2026 Según Datos de PC

Autoridades de Protección Civil dieron a conocer el saldo registrado hasta el momento durante los primeros días de la temporada de vacaciones de Semana Santa, donde se confirmaron al menos cuatro muertes por ahogamiento en distintos cuerpos de agua de Veracruz.

Fue durante la conferencia cuando la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno, informó acerca del saldo total hasta el momento, el cual es de cuatro personas que perdieron la vida. Entre las víctimas se encuentra una menor de edad.

"Tenemos cuatro personas ahogadas: dos en condiciones de vacacionistas, otras dos, una en Tlaltetela y otra más en Catemaco. Una menor, desafortunadamente en Mocambo, y un muchacho de 21 años en Tecolutla."

Video: Suman Cuatro Personas las que Murieron Ahogadas en Veracruz Durante Semana Santa 2026

Asimismo, la secretaria de Protección Civil dio a conocer que los decesos habrían ocurrido entre el miércoles primero y el domingo cinco de abril en distintas partes de la entidad veracruzana, entre Mocambo, Tecolutla, La Laguna de Catemaco y Tlaltetela.

"Fue en playa Mocambo, otro más en Costa Esmeralda en Tecolutla y 2 personas más, una en la Laguna de Catemaco y una más en Tlaltetela".

Además, se informó que durante los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa, se tuvieron por lo menos 58 rescates de personas vacacionistas que ingresaron a cuerpos de agua en Veracruz y requirieron los servicios de personal auxiliar.

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Menor de edad pierde la vida tras ahogarse en playa de Veracruz

Elementos de seguridad y de emergencia se movilizaron hasta una playa de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, esto por el presunto ahogamiento de una persona durante las primeras horas del pasado sábado 4 de abril.

Los hechos ocurrieron, según testigos, entre las 06:00 y 06:30 horas del pasado sábado de gloria, en la zona sur de la playa Mocambo, ubicada en el municipio boqueño. En el lugar del accidente, una familia originaria de Tehuacán, Puebla, se dio cita en dicha playa desde tempranas horas del día.

De acuerdo con la información obtenida por Nmás Veracruz, inicialmente habrían ingresado dos menores al mar; sin embargo, la fuerte corriente y la marea crecida que predominaba en el lugar provocaron que les resultara difícil nadar para lograr ponerse a salvo.

Al percatarse de lo sucedido, tres personas, las cuales son prestadoras de servicios del lugar, ingresaron al agua para realizar las tareas de rescate de ambas menores de edad; sin embargo, solo lograron poner a salvo a una de ellas.

Cabe destacar que en ese sector de la playa el horario de guardavidas es de las 09:00 horas. Elementos de Protección Civil, Policía Municipal y Secretaría de Marina (SEMAR) arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Minuto más tarde, elementos periciales realizaron las diligencias correspondientes y llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo.

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