Palaperos Reportan Pérdidas Económicas por Hidrocarburo Durante Semana Santa en Antón Lizardo

Con pérdidas económicas cierran la semana mayor los prestadores de servicios turísticos en las playas de Antón Lizardo en Alvarado. Comentan que la baja afluencia de turismo presuntamente es provocada por la presencia de hidrocarburo en las zonas de playa.

“La verdad está muy baja la venta, como restaurantero habíamos esperado más turismo, más clientes como el año pasado, pero, siento que sí nos afectó mucho lo del chapo”. Restaurantera de Antón Lizardo

Video Vendedores y Restauranteros de Veracruz Reportan Baja Afluencia de Vacacionistas en Semana Santa | N+

Los días santos son muy diferentes a como los esperaban este año. atribuyen la baja considerable en el arribo de turistas al derrame que afecta desde hace poco más de un mes, y es que señalan que los residuos continúan llegando.

“Bastante, yo diría que un 50 a 60 por ciento...¿todos estos días?...Si, todos los días, la verdad es que sí, no hay turismo. Si nos afectó mucho lo del chapo porque te vas a la orilla de la playa y si hay, sigue habiendo”. Restaurantera de Antón Lizardo

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Turistas no quieren consumir productos por temor al hidrocarburo

Las playas de Antón Lizardo, lucen distinto a otros años, comentan si tienen pérdidas económicas. Los pocos turistas que llegan, no quieren consumir los pescados y mariscos por la preocupación de que se encuentren contaminados por los hidrocarburos.

“Los carros de excursión venían, la playa estaba siempre así, que no se podía ni pasar, no había donde, los carros, se pueden dar cuentas cómo tenemos nuestras mesitas, como están las playas, un 50% sí bajó bastante, ayer muy flojo, y es parejo, hemos tenido pérdidas como cualquier restaurantera que invierte”. Ana Lizeth Uscanga - Restaurantera

Ante los resultados económicos obtenidos durante los días santos, saben que la semana de pascua, no mejorará en cuanto al turismo.

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