Marchan Afectados por Derrame de Hidrocarburo en Pajapan; Exigen Justicia Ambiental y Social

Durante la mañana de este domingo 5 de abril se realiza la marcha por el mar y la laguna que ha salido desde Pajapan, municipio de la zona serrana del sur de Veracruz para exigir justicia ambiental y social a este derrame petrolero ocurrido desde el pasado 2 de marzo, y que ha afectado a decenas de pescadores.

Así se manifiestan los habitantes de la zona serrana de los municipios de Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan que exigen justamente una indemnización y sobre todo poder regresar lo que se les ha quitado, el trabajo que ellos tienen.

Llevan caminado varios kilómetros por esta zona serrana como punto final de esta Marc ha se tiene previsto llegar a la zona de Playa Linda en Pajapan, donde seguirán manifestándose.

Información en desarrollo…

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