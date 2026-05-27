Fuertes Vientos y Lluvias Desprenden Plafón de Universidad Privada en Querétaro

Los fuertes vientos registrados este viernes provocaron el desprendimiento de una parte del techo de plafón de la terraza de una universidad privada ubicada sobre avenida Salvación, en la colonia Balcones Coloniales.

De acuerdo con los primeros reportes, la estructura salió proyectada hacia el estacionamiento de la institución, donde terminó destrozada debido a que estaba compuesta por materiales como cartón, unicel y plástico.

Tras el incidente, trabajadores del plantel acudieron de inmediato para retirar el material caído y resguardar la zona, evitando riesgos para estudiantes y personal.

A pesar de lo aparatoso del hecho, no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores.

Protección Civil prevé intensificación de lluvias la próxima semana

El coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya, informó que será a partir de la próxima semana cuando comiencen a intensificarse las lluvias en la entidad, por lo que aseguró que ya se cuenta con protocolos de atención para responder ante posibles emergencias.

El funcionario recordó que la temporada de lluvias y ciclones inició formalmente desde mayo; sin embargo, explicó que en los próximos días se espera un incremento importante en las precipitaciones en distintas zonas del estado.

Señaló que las autoridades mantienen monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y trabajan de manera coordinada con los municipios para atender posibles afectaciones como encharcamientos, deslaves o incremento en los niveles de ríos y drenes.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir riesgos durante esta temporada.