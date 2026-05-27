Fuertes Vientos y Lluvias Desprenden Plafón de Universidad Privada en Querétaro

Fuertes vientos desprendieron parte del plafón de la terraza de una universidad privada en avenida Salvación, en Balcones Coloniales.

Vientos Arrancan Parte del Techo de Universidad PrivadaFoto: N+

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El techo de una universidad privada en Querétaro fue destrozado por vientos intensos. Sin heridos, pero se esperan más lluvias. Infórmate y toma precauciones.

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