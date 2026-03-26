Incendio Consume Camión y Daña Vehículos Estacionados en Zona Industrial de Gómez Palacio

La tarde de este jueves 26 de marzo se registró el incendio de un camión en una empresa ubicada en la zona industrial de Gómez Palacio. De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro habría comenzado a la salida de una bodega y, posteriormente, la unidad fue sacada al exterior del establecimiento, donde continuó ardiendo.

El fuego se propagó con rapidez y generó afectaciones en al menos tres vehículos que se encontraban estacionados frente al lugar, los cuales sufrieron daños en cristales y ls carrocería.

Bomberos Controlan Incendio de Camión en Zona Industrial de Gómez Palacio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron controlar y sofocar las llamas tras varios minutos de labores. El director de Bomberos, Alfonso Mijares, informó que hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y confirmó que no se reportaron personas lesionadas.

Asimismo, se indicó que de los empleados de la empresa se desconocer su paradero, ya que al arribó de los cuerpos de emergencia, ya no se encontraban en el lugar.

Bomberos atienden incendio en edificio abandonado en Lerdo

Durante la noche de este miércoles, el cuerpo de Bomberos se movilizó a la calle Francisco Zarco de la ciudad de Lerdo detrás de la Plaza de Toros Alberto Balderas, para atender el reporte de un incendio de un edificio abandonado.

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Este edificio era utilizado hace 20 años como la plante de una empresa de lecho en Lerdo que dejó de existir en el 2007. El lugar ya se encuentra abandonado y el incendio provenía de la planta alta por lo que se hicieron las maniobras correspondientes.

Solo se reportaron daños en el edificio; cartón, inmobiliario y papeles. No se reportaron personas lesionadas. Autoridades indicaron que el incendio pudo haber sido provocado por personas en situación de calle.

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