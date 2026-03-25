Colapsa Techo de Librería en Torreón; Adulto Mayor Queda Atrapado en el Baño

La tarde de este miércoles 25 de marzo del 2026 se registró el derrumbe del techo de una librería ubicada sobre la avenida Juárez y calle Galena, en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Al interior del establecimiento se encontraban dos personas: una mujer identificada como Gloria, de 38 años, y un hombre de la tercera edad de nombre Jesús, de 80 años, quien quedó atrapado en el baño del lugar.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes rescataron al hombre de la tercera edad; ambas personas que se encontraban en la librería no presentaron lesiones.

De manera preliminar, se dio a conocer que el derrumbe habría sido presuntamente provocado por trabajos de demolición en un inmueble ubicado en la parte trasera de la librería.

Hombre es rescatado tras colapso de casa en San Pedro, Coahuila

Un hombre resultó atrapado tras el colapso de una casa ocurrido la mañana del 22 de agosto de 2025 en el ejido Alejo González en San Pedro, Coahuila. El incidente se registró mientras la víctima realizaba trabajos en el techo del inmueble.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para rescatar al afectado y brindarle atención en el lugar, posteriormente fue trasladado a una clínica del IMSS para su valoración médica. La zona fue acordonada por seguridad tras el derrumbe.

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