Joven es Atacada por Arma Punzocortante Presuntamente por su Pareja y Cuñadas en Torreón

Una riña familiar se registró en la colonia Nuevo Aurora de Torreón donde una joven mujer de 21 años resultó lesionada después de presuntamente ser atacada por su pareja sentimental y sus cuñadas.

La víctima, identificada como Denisse "N", fue herida con un objeto punzocortante, la mujer fue ingresada de urgencia las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana con una leisón en la región abdominal.

El llamado de emergencia al 911, movilizó a las corporaciones durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo cerca de las 4:52 horas. El reporte indicaba que una mujer había sido agredida durante un altercado con su pareja sentimental y sus cuñadas.

Joven es Atacada con Arma Blanca por sus Cuñadas Durante Riña Familiar en Torreón.

Aunque las autoridades no han determinado quien fue el autor material de la agresión, hay señalamientos por las personas ya mencionadas. La Fiscalía está investigando el caso y se espera que pronto den con los responsables del ataque.

Mujer resulta herida con botella durante riña en Torreón

Una mujer resultó lesionada tras una riña registrada sobre la avenida José María Morelos, en el Centro de Torreón, específicamente en las escaleras del Cerro de la Cruz. El hecho ocurrió durante la mañana del 4 de marzo, cuando se reportó un altercado entre dos mujeres.

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De acuerdo con los informes, la afectada sufrió una herida en el brazo provocada con una botella de vidrio. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

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