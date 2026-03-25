Tráiler Cae a Barranco y se Incendia en Carretera Monclova-Saltillo; Muere Chófer

Un chófer de un tráiler de una línea de transportes murió durante el incendio de la unidad en un trágico accidente que se registró en el kilómetro 120 de la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Saltillo.

La unidad, que transportaba largueros de acero, cayó a un barranco y se incendió, dejando al conductor atrapado en la cabina. Bomberos y voluntarios de Castaños acudieron al lugar y confirmaron la muerte del operador, identificado como Héctor Bañuelos.

Muere Chófer de Tráiler tras Caer a Barranco en Tramo Monclova-Saltillo.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Guardia Nacional División Caminos, se presentaron en el lugar para iniciar las investigaciones y deslindar las responsabilidades.

El cuerpo del chófer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar los trámites correspondientes con sus familiares.

Accidente volcadura deja dos personas muertas en Castaños

Una aparatosa volcadura registrada en el municipio de Castaños, Coahuila, dejó como saldo dos personas sin vida y varios lesionados. El accidente ocurrió en el kilómetro 168 de la carretera federal 53, donde un automóvil se impactó contra un tractocamión y posteriormente salió del camino hasta volcarse.

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Tras el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y rescataron a los ocupantes que quedaron atrapados, quienes fueron trasladados a un hospital. Las víctimas mortales fueron llevadas al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

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