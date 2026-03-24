Pensión del Bienestar Discapacidad: ¿Cuáles son los Requisitos y Dónde Registrarme en La Laguna?

Este lunes 23 de marzo la Secretaría de Bienestar abrió el registro para la pensión del bienestar dirigida a personas con discapacidad, programa que busca brindar apoyo económica a este sector de la población.

¿Cuál son los requisitos para la pensión del bienestar?

Es importante que las personas interesadas en realizar el registro para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad es importante llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial

CURP

Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio (agua o luz)

Certificado de discapacidad

Autoridades exhortan a las personas que cumplan con los requisitos para poder realizar el trámite y acudir en tiempo y forma para realizar el registro, recordando que es únicamente para personas de 0 a 29 años.

Fechas de registro para la pensión del bienestar en La Laguna

Cabe destacar que para registrarse a la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad implementó un registro escalonado por días, organizado por las letras de los apellidos.

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S,T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 de marzo: Todas las letras

Domingo 29 de marzo: Todas las letras

Para registrarse en Torreón a la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad, los interesados pueden acudir al interior del Palacio Federal en un horario de atención de 10:00 a 16: 00 horas.

Noticia relacionada: Abren Registro para Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad en Piedras Negras

Mientras que los ciudadanos de Gómez Palacio deberán acudir al interior de la expoferia en un horario de 9:00 a 16:00 horas para poder realizar el registro.

En la ciudad de Piedras Negras, el trámite se estará realizando en el Centro de Atención Integral (CAI), ubicado a un costado del DIF municipal. El horario de atención será de las 9:00 horas a las14:00 horas, por lo que se recomienda a los interesados acudir con anticipación para evitar contratiempos.

Última semana pagos de la pensión del bienestar

Esta es la última semana de pagos de la Pensión del Bienestar. Este lunes 23 de marzo se realizó el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra R, mientras que el martes corresponde a quienes comienzan con la letra S.

Última Semana de Pagos de la Pensión del Bienestar: Fechas por Apellido.

Para el miércoles se cubrirá a las letras T, U y V, y el jueves 26 a las que van de la W a la Z. Los recursos se entregan a beneficiarios de los programas para madres trabajadoras, adultos mayores, Mujeres Bienestar y personas con discapacidad.

Los apoyos pueden retirarse en cajeros automáticos o en sucursales del Banco del Bienestar ubicadas en todo el estado de Coahuila.

Historias recomendadas: