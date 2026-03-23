Explota Casa por Acumulación de Gas con Familia Dentro en Ramos Arizpe; Padre Sufre Quemaduras

Una explosión por acumulación de gas se registró en una casa ubicada en la colonia San Antonio en Ramos Arizpe. La emergencia fue reportada la noche del 22 de marzo en el domicilio marcado con el número 550, interior A, de la calle Heroico Colegio Militar.

Explosión de Casa por Acumulación de Gas Deja a Hombre con Quemaduras en Ramos Arizpe.

Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio acudieron al lugar, donde encontraron a un hombre de 47 años y a sus dos hijos, de 18 y 23 años. El señor, identificado como Juan Carlos, fue trasladado a un hospital por quemaduras en el cuerpo, mientras que sus hijos fueron atendidos en el sitio, ya que presentaban crisis nerviosa.

Los jóvenes informaron que su padre se disponía a cocinar cuando ocurrió la explosión, presuntamente debido a que el cilindro de gas LP se encontraba al interior del inmueble y conectado a la estufa con una manguera en mal estado.

Explota departamento por acumulación de gas y daña casas y comercios en Saltillo

Una explosión causada por acumulación de gas dejó a un hombre gravemente lesionado y provocó daños en varios departamentos y locales comerciales en un Fraccionamiento Villa en Saltillo. El estallido ocurrió durante la madrugada del 6 de marzo, lo que generó un fuerte estruendo que alertó a vecinos del sector.

Noticia relacionada: Explota Departamento por Acumulación de Gas Mientras Hombre Dormía en Saltillo; Está Grave

De acuerdo con los reportes, el siniestro se originó en un departamento ubicado en la planta alta de una plaza, afectando también otras viviendas y negocios cercanos. El lesionado sufrió quemaduras de consideración, mientras que autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

Historias recomendadas: