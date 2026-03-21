Descartan Profanación de Tumbas tras Hallazgo de Cráneos en Gómez Palacio

Ante los recientes hallazgos de cráneos humanos en paseos y áreas de esparcimiento de Gómez Palacio, la Dirección de Servicios Municipales informó que no se han detectado casos de profanación de tumbas en los panteones de la ciudad.

Aunque en algunos cementerios se han encontrado objetos relacionados con prácticas de brujería, el personal se encarga de retirarlos de lápidas y sepulturas como parte de las labores de mantenimiento y vigilancia que se realizan de manera constante.

Las autoridades señalaron que se mantiene una limpieza permanente en estos espacios para garantizar la seguridad de los visitantes. Asimismo, indicaron que en los casos donde las tumbas se encuentran en malas condiciones, se colocan cubiertas de cemento con el fin de prevenir accidentes.

Investigan hallazgos de cráneos en Gómez Palacio

Autoridades investigan el hallazgo de cráneos humanos acompañados de mensajes alusivos a brujería en distintos puntos de Gómez Palacio, con el objetivo de determinar su origen y posible relación entre los casos.

FGED Abre Investigación por Cráneos con Mensajes de Brujería Localizados en Gómez Palacio.

El más reciente descubrimiento ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando un cráneo fue localizado en un puente peatonal del bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Fidel Velázquez. El objeto fue asegurado por corporaciones de seguridad y trasladado al Servicio Médico Forense para los análisis correspondientes; de manera preliminar, se informó que se trataba de restos antiguos.

Noticia relacionada: Encuentran Cráneo Humano en Puente Peatonal de Gómez Palacio

Este hecho se sumó a un primer hallazgo registrado el 2 de marzo en la zona centro de la ciudad, donde también se encontró un cráneo junto a un mensaje relacionada a la brujería. Ante la similitud, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si ambos casos están vinculados.

Historias recomendadas: