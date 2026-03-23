Muere Hombre de la Tercera Edad Aplastado por Tronco en Aserradero de Arteaga

La mañana del sábado 21 de marzo, un hombre murió en un aserradero de la comunidad de Jame, perteneciente al municipio de Arteaga, luego de que un tronco le cayera encima.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Ermenegildo Martínez, de 65 años, se encontraba quitando las bandas de seguridad de la carga. En ese momento, uno de los troncos de gran tamaño se le vino encima y lo aplastó.

Muere Adulto Mayor Después de Ser Aplastado por Tronco en Arteaga

Elementos de la Policía Municipal y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar para tomar conocimiento e iniciar las investigaciones, así como para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Muere trabajador después de accidente en planta de Ramos Arizpe

Un trabajador perdió la vida después de sufrir un accidente al interior de una planta ubicada en el parque industrial de Ramos Arizpe, sobre la carretera Saltillo-Monterrey. De acuerdo con los reportes, el hombre sufrió lesiones por aplastamiento mientras realizaba sus labores.

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Paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada por autoridades, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras el cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley.

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