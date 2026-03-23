Muere Hombre al Quedar Atrapado tras Incendio de Casa en Colonia La Victoria en Torreón

Un hombre perdió la vida luego de quedar atrapado tras un incendio en el interior de su casa ubicada en la colonia La Victoria al poniente de Torreón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:00 horas cuando el departamento de Bomberos fue alertado por vecinos para atender el siniestro de la vivienda ubicada en la calle Escuadrón 201 esquina con Durango.

Al arribar, los elementos encontraron a José Luis de 42 años sin vida. Vecinos del sector comentaron que el hombre presuntamente no tenía un pie debido a que el tren lo había arrollado en una ocasión.

Muere Hombre tras Incendio de Casa en Colonia La Victoria en Torreón

Ante el siniestro, José Luis no pudo salir de su casa y murió en el lugar. Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro.

Incendio en casa de Monclova deja tres personas sin vida

Tres personas murieron tras quedar atrapadas durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Independencia, en el municipio de Monclova. El siniestro ocurrió la noche del 20 de marzo y consumió gran parte del inmueble.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas no lograron salir a tiempo, mientras que otras personas que se encontraban en el lugar consiguieron ponerse a salvo. Elementos de emergencia controlaron el fuego y autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio.

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