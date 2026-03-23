Atacan a Hombre con Cuchillo Dentro de su Casa en Coahuila

Un hombre resultó con graves lesiones después de ser atacado con un cuchillo en el rostro. Los hechos ocurrieron sobre la calle Talamantes, en la colonia División del Norte en Piedras Negras, Coahuila.

Se trata de José Manuel de 37 años, quien fue atendido y trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al hospital de la localidad luego de presentar múltiples heridas en el rostro causadas con un arma blanca.

Hombre es Atacado con Cuchillo en el Rostro en Piedras Negras.

Al ser entrevistado por las autoridades, la víctima declaró que un sujeto ingresó a su domicilio, lo insultó y posteriormente lo agredió con el cuchillo, por lo que pidió auxilio, llamando al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al lugar y continúan con las investigaciones para identificar al presunto responsable.

Hombre resulta gravemente herido tras ataque con cuchillo en Mapimí

Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un arma blanca en el municipio de Mapimí. La agresión ocurrió durante el 4 de febrero, cuando la víctima fue apuñalada en repetidas ocasiones.

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Debido a la gravedad de las heridas, el lesionado fue trasladado a un hospital, donde fue ingresado en estado delicado. Autoridades iniciaron un operativo para localizar al presunto agresor y esclarecer lo ocurrido.

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