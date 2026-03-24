Joven es Arrollado por Camión en Periférico de Gómez Palacio; Motocicleta Quedó Bajo la Unidad

Un joven fue atropellado por un camión al incorporarse al bulevar Ejército Mexicano, en la intersección con la calle Lerdo de Tejada en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El aparatoso accidente provocó que la motocicleta en la que circulaba el joven, quedara atrapada debajo del camión, el cuál logró detenerse varios metros más adelante. En el impacto, el conductor cayó sobre el pavimento, mientras el vehículo continuaba su marcha.

Camión Atropella a Joven Motociclista en Bulevar Ejército Mexicano en Gómez Palacio.

A pesar de la gravedad del accidente, el joven no requirió traslado a un hospital y fue valorado en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja. Por su parte, el tráfico en la zona se vio afectado por varios minutos, generando largas filas de vehículos.

Muere hombre tras ser atropellado por camión en Piedras Negras

La mañana del jueves 12 de marzo, un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de transporte de personal en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

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El accidente ocurrió sobre el bulevar Centenario, donde la víctima sufrió fractura de cráneo y resultó gravemente lesionada por lo que fue trasladada a un hospital. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento, mientras que el conductor de la unidad quedó a disposición de las autoridades.

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