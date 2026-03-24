Muere Hombre tras Desvanecerse al Salir de un Bar en Saltillo

Un hombre sin vida fue encontrado en la colonia Nuevo Progreso, luego de haber salido de un bar ubicado en el cruce de Otilio González y Nuevo México en Saltillo, lo que provocó la movilización de diversos cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, el hombre de la tercera edad, de 68 años de edad, perdió la vida después de desvanecerse sobre la banqueta al salir del establecimiento. Testigos realizaron el llamado a los números de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al lugar, alrededor de las 21:00 horas.

Elementos de la Policía Municipal confirmaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, mientras que personal de salud arribó al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Adulto Mayor Muere al desvanecerse en vía pública de Torreón

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana del 17 de marzo en la vía pública de la colonia Las Margaritas en Torreón, luego de desvanecerse mientras caminaba por el sector.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de 76 años, se dirigía a entregar alimento a su esposa cuando ocurrió el incidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes.

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