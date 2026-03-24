Accidente Volcadura en Carretera 53 Deja Dos Personas Muertas en Castaños, Coahuila

Dos personas sin vida y varias más lesionadas fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada en el municipio de Castaños, Coahuila. Autoridades, luego de recibir el reporte, se dirigieron al kilómetro 168 de la carretera federal 53, en el tramo conocido como “La Y Griega”.

El saldo preliminar fue de dos personas fallecidas y varios acompañantes lesionados tras una fuerte colisión. Dentro de los primeros informes trascendió que las víctimas viajaban en un automóvil y se impactaron contra un tractocamión. Tras el fuerte impacto, la unidad se salió del camino y terminó volcada, dejando a sus ocupantes atrapados en el interior.

Mueren Dos Personas al Chocar Contra Tractocamión en Castaños, Coahuila.

Elementos del cuerpo de Bomberos, utilizando las “tijeras de la vida”, lograron liberar a las personas después de varios minutos, mientras paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a los heridos a la Clínica 7 de Monclova.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa real de su fallecimiento, además de que los familiares acudan a identificarlos.

Choque entre camiones deja a hombre sin vida en carretera Saltillo-Monterrey

Un choque frontal entre dos camiones de carga dejó como saldo un hombre sin vida la tarde del 17 de marzo en la carretera de cuota Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 33.

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De acuerdo con los reportes, una de las unidades invadió el carril contrario, provocando el impacto. Tras el accidente, uno de los conductores perdió la vida en el lugar, mientras que el otro presuntamente huyó. La vialidad permaneció cerrada por varias horas mientras autoridades realizaban las diligencias.

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