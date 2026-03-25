Aseguran Drogas y Armas Durante Cateo de Casa en Casa en Torreón

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el aseguramiento de 23 kilogramos de marihuana, tres kilos de cristal y 600 gramos de cocaína, así como seis armas de fuego de de distintos calibres en Torreón.

El hecho se generó tras un cateo ejecutado por una orden judicial en una casa ubicada en el fraccionamiento Villa San Ángel, el cual fue denunciado por vecinos ante personas sospechosas que entraban y salían del inmueble.

Aseguran Más de 26 Kilos de Droga y Armas Durante Cateo en Torreón.

Se informó que dos de las armas aseguradas eran largas y cuatro cortas, así mismo se puso a disposición del Ministerio Público, cuatro cargadores de diversos calibres y cartuchos hábiles.

El caso se turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) que, abrió una carpeta de investigación.

FGR asegura armas largas durante inspección en Allende

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron dos armas largas durante un punto de inspección instalado en el kilómetro 53 de la carretera federal 57, en el municipio de Allende. El hallazgo se realizó al revisar una camioneta en la que los rifles se encontraban ocultos.

Noticia relacionada: FGR Asegura Rifles de Asalto Ocultas en Camioneta en Allende

Tras el aseguramiento, tanto el conductor como el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para definir la situación legal del implicado.

Historias recomendadas: