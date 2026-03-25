Diócesis de Saltillo Reporta Robo de Sagrario y Copón con Hostias en Parroquia

La Diócesis de Saltillo reportó el robo de un sagrario y el copón con hostias de la capilla Divina Misericordia, perteneciente a la parroquia de San Miguel Arcángel, lo cual se considera un acto de sacrilegio.

El templo está ubicado en la colonia Nueva Imagen, al suroriente de Saltillo, una zona considerada complicada en cuanto al índice delictivo.

Al respecto, el obispo Hilario González indicó que, de acuerdo con el Código de Derecho Canónico, este hecho representa una violación al lugar sagrado del templo y un sacrilegio contra las especies eucarísticas; por tanto, de encontrarse a la persona que lo haya perpetrado, si es católico, será merecedor de la excomunión.

Roban Objetos Religiosos en Parroquia del Suroriente de Saltillo.

Legalmente, ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y, en el ámbito religioso, el templo permanecerá cerrado hasta este sábado a las 19:00 horas, cuando se realice un acto de reparación del daño.

Roban por tercera ocasión iglesia de Guadalupe en Saltillo

El pasado 17 de diciembre de 2025, sujetos robaron la iglesia de Guadalupe, ubicada en la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo. Se dio a conocer que los hombres únicamente se llevaron productos de limpieza.

Noticia relacionada: Ladrones Roban Productos de Limpieza de Iglesia en Saltillo

El templo se encuentra en la calle Laureles, y fueron los encargados de asearlo quienes mencionaron que no es la primera vez que son víctimas de robo, ya que es la tercera ocasión que ocurre. Por ello, pidieron el apoyo de las autoridades para que aumenten los rondines en el sector.

Historias recomendadas: