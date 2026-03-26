Muere Hombre Atropellado por Camión de Personal en Bulevar Otilio González en Saltillo

Un hombre murió arrollado por un camión de transporte de personal en bulevar Otilio González al suroriente de la ciudad de Saltillo. La víctima de entre 25 y 30 años, aparentemente se encontraba bajo los influjos del alcohol y según testigos, se atravesó varias veces a los vehículos que pasaban por la zona.

El hombre intentó cruzar la calle pero fue embestido por la unidad de transporte de personal. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atenderlo, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Muere Hombre Embestido por Camión de Personal en Saltillo.

Elementos de tránsito municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos, mientras que el conductor del camión fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Muere hombre al ser arrollado por autobús en carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un joven de 19 años perdió la vida la noche del 9 de marzo después ser arrollado por un autobús de pasajeros en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura del ejido 6 de Octubre. El accidente generó movilización de autoridades en la zona, donde se confirmó el fallecimiento de la víctima.

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De acuerdo con los primeros peritajes, el joven intentó cruzar la vialidad a bordo de su motocicleta cuando fue impactado por el autobús, que circulaba con preferencia. El conductor de la unidad fue resguardado por las autoridades mientras se llevaban a cabo las investigaciones para deslindar responsabilidades.

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