Encuentran a Perra en Estado Crítico entre Basura en Arroyo al Oriente de Saltillo

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Saltillo, donde los rescatistas independientes Zuly y Daniel Martínez atendieron un reporte ciudadano que los llevó hasta un arroyo en la colonia Morelos, al oriente de la ciudad.

En el lugar localizaron a una perra en condiciones críticas, tirada entre escombros y basura, visiblemente adolorida y sin posibilidad de moverse por sí misma. De acuerdo con lo observado, el animal presentaba signos evidentes de abandono.

Al acercarse para auxiliarla, los rescatistas detectaron que el animal tenía mutilada una de sus patas traseras, por lo que de inmediato la envolvieron en una cobija para protegerla y la trasladaron a una clínica veterinaria, donde recibiría atención especializada.

Zuly y Daniel Martínez lamentaron que los casos de maltrato animal cada vez sean más comunes en la ciudad de Saltillo, ya que aseguran que diariamente reciben reportes relacionados con este tipo de situaciones.

Perra atacada con cuchillo logra recuperarse y es adoptada en Torreón

Un caso de maltrato animal fue reportado el pasado 28 de enero al oriente de Torreón, donde una perra callejera conocida como “La Negrita” fue atacada con un cuchillo que quedó incrustado en uno de sus ojos. La mascota fue localizada y rescatada para recibir atención urgente.

La perrita fue trasladada a la unidad canina de Seguridad Pública, donde recibió atención médica especializada. Tras ser valorada, fue sometida a una intervención quirúrgica que resultó exitosa, lo que permitió estabilizar su estado de salud y comenzar con su proceso de recuperación bajo resguardo.

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Con el paso de los días, el animal logró salir adelante y posteriormente fue adoptado por una familia, que decidió brindarle un hogar y una nueva oportunidad de vida. Ahora, bajo el nombre de “Matilda”.

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