Juez Federal Concede Amparo por Derrame de Hidrocarburo en Golfo de México; ¿De Qué se Trata?

Un juez federal concedió una suspensión provisional para obligar a las autoridades involucradas a que atiendan el derrame de hidrocarburo en el golfo de México, así como la remediación del daño y proporcionen información sobre las acciones que se implementan.

Ambientalistas promovieron el recurso legal el día lunes seis de marzo en demanda de la protección al derecho de un medio ambiente sano y el pasado martes siete de abril, les fue concedido bajo incidente de suspensión 594/2026.

Video: Continúa el Retiro de Restos de Hidrocarburo en Playas de Coatzacoalcos

Entre los cuestionamientos a los que deben responder las autoridades se encuentra cuál es la empresa que se encargará de dar la disposición final del hidrocarburo recolectado en las costas afectadas por el arribo de dicho material contaminante.

Además, requieren conocer el plan integral para el saneamiento y la restauración para el equilibrio ecológico, así como conocer los estudios realizados a las especies que han aparecido muertas en las últimas semanas para dejar claro si están relacionadas con el derrame.

Noticia relacionada: Aparece Hidrocarburo y Pez Volador Muerto en Zona de Playa del Sur de Veracruz

Las autoridades contarán con un periodo de 48 horas para brindar respuesta y 15 días para brindar un informe

Con este recurso, se dio a conocer que las autoridades cuentan con un plazo de por lo menos 48 horas para dar alguna respuesta y en 15 días deberán brindar un informe detallado acerca de este incidente ocurrido en las costas.

El recurso en cuestión fue interpuesto ante el juez cuarto en materia administrativa con sede en la Ciudad de México y se informó que hasta el momento hay dos recursos más que se encuentran en revisión en los municipios de Boca del Río y también en Coatzacoalcos.

Cabe destacar que, según los datos oficiales, hasta el momento han sido recolectadas 889.4 toneladas de hidrocarburo y se atendieron 112 kilómetros de litoral, y se informó que se mantiene monitoreo y vigilancia en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Historias recomendadas:

LAVR