Una Adolescente Fue Privada de la Libertad en Veracruz y Rescatada en Puebla

Este miércoles 8 de abril de 2026 se dio a conocer la detención de Luis Eduardo “N” por la presunta privación de la libertad de una adolescente en el municipio poblano de Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes la víctima habría sido llevada por su supuesto captor del estado de Veracruz a la entidad de Hidalgo para después ser llevada a la demarcación antes mencionada.

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Rescatan a adolescente privada de la libertad en Venustiano Carranza, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo en flagrancia a Luis Eduardo “N”, de 31 años, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad, en agravio de una adolescente.

El pasado 4 de abril, la víctima de 12 años de edad salió de su domicilio en el estado de Veracruz para encontrarse con el hoy imputado, quien posteriormente la trasladó al estado de Hidalgo, donde permanecieron juntos.

El 6 de abril, derivado de la búsqueda realizada por los familiares, el imputado acudió con la adolescente al municipio de Venustiano Carranza, Puebla, donde fue señalado ante elementos de la Policía Municipal, quienes procedieron a su aseguramiento.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien decretó su retención y realizará las diligencias correspondientes para su judicialización.

Asimismo, la víctima y sus familiares fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, a fin de dar seguimiento a posibles conductas de índole sexual.

Vinculan a cuatro sujetos por delitos contra la salud en Puebla

La FGE Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Luis Roberto “N”, Jonathan Martin “N”, Brandon Yael “N” e Isaac David “N”, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

De las indagatorias se estableció que el pasado 26 de marzo, tras el reporte de una riña entre personas que ingerían bebidas alcohólicas y portaban armas de fuego, elementos operativos acudieron al lugar y lograron su aseguramiento.

Durante la intervención, fueron localizadas tres armas cortas, un arma larga con cartuchos útiles, así como bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y envoltorios con sustancia granulada con características de presunto narcótico.

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El 3 de abril la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los imputados, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Con información de N+

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