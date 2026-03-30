Detienen a Sujeto por Presuntamente Acosar a una Mujer en San Pedro Cholula, Puebla

Este lunes 30 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Jesús Pablo “N” por presuntamente haber cometido abuso sexual contra una mujer en el municipio poblano de San Pedro Cholula.

De acuerdo con la víctima, mientras caminaba con su hija menor de edad por la calle 25 Poniente, entre 3 y 5 Sur, del Barrio La Magdalena, el hoy detenido realizó tocamientos indebidos en su contra.

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Detienen a sujeto por abusar de una mujer en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a Jesús Pablo “N”, de 26 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de una mujer, en el Barrio de La Magdalena.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, mientras caminaba junto a su hija menor sobre la calle 25 Poniente, entre 3 y 5 Sur, el sujeto realizó tocamientos indebidos en su contra.

De inmediato, la mujer solicitó el apoyo de la Policía Municipal, cuyos elementos actuaron con prontitud para ubicar y asegurar al probable responsable.

Cabe destacar que, desde el primer momento, las autoridades activaron los protocolos de atención con perspectiva de género, brindando acompañamiento integral a la víctima a través de la policía municipal y del personal de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM).

Sujeto abusa de una adolescente y la embaraza en Huejotzingo, Puebla

Un hombre identificado como Iván "N" de 25 años de edad abusó de una adolescente en una vivienda ubicada en el municipio de Huejotzingo en Puebla, posteriormente la víctima quedó embarazada.

De acuerdo a las investigaciones, era noche buena de 2024, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la adolescente se encontraba afuera de su casa, en ese momento Iván "N" la llevó por la fuerza a una habitación y abusó de ella, quedando embarazada.

Rubén N Fue Detenido por Abuso Sexual contra Menor de Edad en San Martín Texmelucan, Puebla

Fue hasta el 17 de marzo de 2026 que se terminó el proceso penal y la autoridad judicial impuso una pena contra Iván "N" de de 58 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 22 mil 762 pesos, así como amonestación y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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Con información de N+

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