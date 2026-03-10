Alumna Sufre Abuso por Parte de su Maestro de Educación Física en una Secundaria de Puebla

Dictan sentencia contra maestro identificado como Josué Roberto "N" por el abuso cometido en agravio de una adolescente de 13 años de edad en la escuela secundaria "Blandina Torres de Marín" ubicada en la Avenida Orión del municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

La víctima sufrió diversas ocasiones de acoso, pero fue en septiembre de 2024 ingresó al laboratorio de química de la institución y el profesor de educación física le realizó tocamientos lascivos.

De acuerdo a las investigaciones, Josué Roberto "N" colocó su mano sobre el seno izquierdo de la menor por encima de su ropa, por lo que ella decidió contarle lo sucedido a su madre.

Además, presuntamente, el profesor de la secundaria "Blandina Torres de Marín" rastreó las redes sociales de la adolescente para mandarle mensajes indecorosos.

Familiares de la víctima, padres de familia y exalumnas exigieron justicia por este caso pues aseguraban que la institución lo estaba encubriendo; N+ entrevistó a una presunta víctima de acoso que estudiaba en dicha secundaria, esto mencionó.

Por eso también me salí de aquí.. me sacaban de mi clase y ahí Edgar me agarraba de la cintura, me decía que estaba muy bonita y que ojalá algún día tuviéramos una relación, pero pues yo nunca accedí, por eso yo ya no estudio en esta escuela.

Josué Roberto "N" sentenciado a cuatro años en prisión por abuso en agravio de una menor en Puebla

Este 9 de marzo de 2026 la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la sentencia condenatoria contra Josué Roberto "N" de 58 años de edad por el delito de abuso sexual cometido en agravio de la estudiante.

Gracias a los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se integró la carpeta correspondiente y se ejerció acción penal en contra del responsable.

La autoridad judicial condenó a Josué Roberto "N" a permanecer en prisión por cuatro años, además deberá pagar una multa de 36 mil 153 pesos y reparación integral del daño por 120 mil pesos.

