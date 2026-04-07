Un Hombre Fue Detenido por Presunto Abuso contra su Hija Menor de Edad en Tlaxcala

Una menor de edad sufrió de abuso por parte de su padre en el estado de Tlaxcala, su madre fue quien realizó la denuncia que derivo en la detención de Víctor "N".

De acuerdo a los hechos asentados en la carpeta de investigación, el padre de la menor la agredió y posteriormente la víctima le contó lo ocurrido a su progenitora.

La mujer presentó la denuncia ante el Ministerio Público por lo que comenzaron las indagaciones por parte de la Policía de Investigación. La niña recibió atención médica y psicológica, además fue entrevistada por especialistas para dar su testimonio.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia implementaron labores de búsqueda y localización, logrando la aprehensión de Víctor "N" en el municipio de Tlaxcala, quien fue trasladado con las autoridades judiciales para continuar con su proceso legal.

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¿Cómo saber si un niño o niña fue víctima de abuso?

Ante este lamentable suceso, se hace un llamado a la sociedad para mantener comunicación constante con los menores de edad para prevenir estos delitos y en caso se haber sido víctimas hacer la denuncia correspondiente para que los responsables sean castigados conforme lo dicta la ley.

Entre las señales de alerta para saber si tu hijo o hija fue víctima de abuso se encuentra el sangrado o secreciones en sus partes intimas, decir o hacer acciones inapropiadas para su edad, moretones o marcas de agresiones.

Ante cualquier signo de alerta lo recomendable es acudir con un especialista, y en dado caso, realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Detienen a Padre que Presuntamente Abusó de sus Dos Hijas en Tlaxcala

Fiscalía de México y Tlaxcala logran detención de Arturo "N" por lesiones con modificativas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de Tlaxcala, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Arturo "N", por el delito de lesiones con modificativas.

Luego de un oficio de colaboración, agentes de Investigación realizaron labores de inteligencia que permitieron su localización y detención en el municipio de Tetla de la Solidaridad. Posteriormente, el imputado fue entregado a la Policía de Investigación del Estado de México para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

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Con información de N+

MCS