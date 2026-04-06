Detienen a Sujeto por Abuso y Corrupción de Menor de Edad en Tehuacán, Puebla

Este lunes 6 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia condenatoria contra Jonathan Adán “N” por los delitos de violación equiparada agravada, corrupción a menores y pornografía infantil.

El hoy sentenciado cometió en el municipio poblano de Tehuacán las conductas ilícitas contra su víctima menor de edad, a quien conforme a la ley se protegió su identidad.

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Sentencian a Jonathan “N” por abuso, corrupción de menores y pornografía infantil en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que se obtuvo sentencia condenatoria en contra de Jonathan Adán “N”, responsable de los delitos de violación equiparada agravada, corrupción a menores y pornografía infantil, hechos acontecidos el 01 de septiembre de 2018.

De acuerdo con la resolución emitida por la autoridad judicial en procedimiento abreviado, los hechos ocurrieron en el municipio de Tehuacán, donde el sentenciado aprovechó su entorno para cometer conductas ilícitas en contra de la víctima cuya identidad se mantiene protegida conforme a la ley.

Con base en las pruebas aportadas por la FGE Puebla, el órgano jurisdiccional determinó imponer una pena privativa de la libertad de 17 años y un mes de prisión, así como una sanción económica conforme a la normativa vigente al acreditarse plenamente la responsabilidad penal del imputado.

Detienen a Javier “N” por abusar de sus dos hijas en San Pablo del Monte, Tlaxcala

El pasado 2 de abril la Policía de Investigación del estado de Tlaxcala logró la detención de Javier “N”, por ser presunto responsable de los delitos de abuso sexual y violación cometidos en el municipio de San Pablo del Monte.

De acuerdo con los hechos, el hoy imputado, quien es padre de las víctimas, presuntamente realizó tocamientos indebidos a una de ellas, mientras que a la otra la habría agredido sexualmente.

Detienen a Javier "N" por Abuso contra sus Dos Hijas en San Pablo del Monte, Tlaxcala

Como resultado de las labores de investigación, elementos de la Policía de Investigación lograron su detención este jueves en el municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

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Con información de N+

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