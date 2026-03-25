Adolescente Queda Embarazada tras Ser Abusada por un Joven en Puebla

Un hombre identificado como Iván "N" de 25 años de edad abusó de una adolescente en una vivienda ubicada en el municipio de Huejotzingo en Puebla, posteriormente la víctima quedó embarazada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla llevó acabo las investigaciones por los delitos de violación agravada y violencia familiar en agravio de una mujer dando como resultado una sentencia condenatoria de más de 58 años en prisión en contra del acusado.

De acuerdo a las investigaciones, era noche buena de 2024, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando la adolescente se encontraba afuera de su casa, en ese momento Iván "N" la llevó por la fuerza a una habitación y abusó de ella.

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Meses después la adolescente descubrió que estaba embarazada como resultado de este delito; Además, denunció el 10 de julio de 2020 el imputado ya había realizado actos de violencia familiar en su contra, en el mismo domicilio.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por estos delitos y una vez recabadas las pruebas necesarias, el Juez de Control otorgó la orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue llevada con éxito. En tanto a la víctima, recibió atención de trabajo social, médico y psicológico.

Iván "N" pasará más de 58 años en prisión por el abuso contra una adolescente en Huejotzingo

Fue hasta este 17 de marzo de 2026 que se terminó el proceso penal y la autoridad judicial impuso una pena contra Iván "N" de de 58 años y 9 meses de prisión, además de una multa de 22 mil 762 pesos, así como amonestación y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recalcó que mantendrá su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad de niñas, adolescentes y mujeres.

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Con información de N+

MCS