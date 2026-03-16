Joven Abusa de una Mujer de la Tercera Edad y la Asesina en Puebla; Ya Fue Sentenciado

Una mujer de la tercera edad fue asesinada a manos de un hombre en el municipio de Cuautempan en Puebla; La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria contra Daniel "N" tras acreditarse su responsabilidad en el delito de feminicidio.

El 25 de abril del 2021, aproximadamente a las 7:00 de la noche, la víctima de 62 años salió de su casa para ir a comprar algo a una tienda cercana ubicada en la Sección Primera de Tepiztla en el municipio antes referido.

La mujer se encontraba caminando de regreso a su hogar cuando fue interceptada un hombre de aproximadamente 26 años a la altura del paraje conocido como Taliacapan, en donde logró someterla.

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La adulta mayor fue agredida física y sexualmente por este sujeto, y a pesar de intentar escapar, su fuerza fue mayor, hasta que finalmente la mató mediante estrangulamiento. Posteriormente, el feminicida abandonó el cuerpo de la mujer en una barranca de Cuautempan.

La Fiscalía General del Estado de Puebla comenzó con las investigaciones correspondientes por este feminicidio en donde logró obtener las pruebas necesarias para identificar a Daniel "N" como presunto responsable.

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El señalado fue detenido por las autoridades y gracias a diversos elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, fue vinculado a proceso en junio de 2021. El Juez de Control acreditó su responsabilidad penal por lo que finalmente dictó una sentencia condenatoria en marzo de 2026.

Daniel "N" deberá permanecer en prisión durante 44 años, cuatro meses y 15 días, además, tendrá que pagar una multa superior a los 54 mil pesos mexicanos, el imputado también responsable en realizar el pago de reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.

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Con información de N+

MCS