Hallan Muerto a Manatí en el Río Coatzacoalcos en Veracruz; Esto se Sabe al Momento

En las inmediaciones del Río Coatzacoalcos al sur de la entidad de veracruzana, fue reportado el hallazgo de un manatí muerto durante la mañana de este jueves 9 de abril. Fueron los pescadores de Villa Allende quienes encontraron al ejemplar sin vida y lo trasladaron a la altura de la Colonia Pescadores dejándolo amarrado en un muelle. Este sería el tercer manatí hallado muerto en lo que va del 2026.

Video Único centro de conservación del manatí se ubica en Chiapas | N+

Dónde se espera que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) examinen al mamífero marino y determinen las causas de su muerte. Es importante hacer mención que el manatí es considerado una especie protegida ya que se encuentra en peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat, contaminación y su caza ilegal.

Localizan un ejemplar de jaguarundi muerto en Veracruz

El pasado miércoles 8 de abril fue localizado sin vida un ejemplar de felino silvestre conocido como “onza” o Jaguarundi. El hallazgo tuvo lugar en la carretera que va de El Tejar-Mozambique a la altura de la localidad Rancho del Padre perteneciente a Medellín de Bravo.

Noticia relacionada: Rescatan Cría de Jaguarandi en Comunidad de Alvarado; Tiene Dos Semanas de Nacido

Tras el alertamiento de la localización del animal las autoridades realizaron el procedimiento de recolección del ejemplar que presuntamente habría sido atropellado por un vehículo presumiblemente al intentar cruzar la vialidad de este tramo carretero del estado de Veracruz.

Seis pelicanos son hallados sin vida en Atoyac

En Atoyac, se reportó la localización de un total de seis pelícanos sin vida. El hallazgo fue reportado el pasado lunes 7 de abril por habitantes de la zona, las aves fueron ubicadas al interior de una parcela cerca de la carretera que comunica de Potrero hacia Cuitláhuac, en la zona centro de la entidad. Hasta el momento las autoridades no han esclarecido las causas de la muerte de estos 6 ejemplares de pelícano.

Video Hallan Parvada de Pelícanos Sin Vida en Atoyac Veracruz | N+

Historias Recomendadas:

FPF