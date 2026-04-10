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Incendio en Transformador se Extiende Hasta Camioneta y Carpintería en Coatzacoalcos

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Se originó un Incendio en un transformador, el cual se expandió a una camioneta y a un taller de carpinteria en Coatzacoalcos

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Foto: N+

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La tarde de este viernes 10 de abril, en la ciudad de Coatzacoalcos, se registró el incendio de un transformador ubicado sobre la calle 18 de marzo y Francisco Mujica de la colonia Puerto México. El incendio alcanzó también una camioneta y un taller de carpintería.

 

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