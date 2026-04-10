Incendio en Fraccionamiento al Norte de la Ciudad de Veracruz Moviliza a Cuerpos de Emergencias

La tarde de este viernes 10 de abril se registró la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades debido al reporte en el que se daba a conocer que ocurría un incendio en un fraccionamiento localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Según los primeros reportes, habitantes del lugar dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911 al percatarse de que de uno de los inmuebles de un condominio localizado en el fraccionamiento Lomas de Río Medio IV salían flamas y humo intenso.

Video: Incendio Provoca Movilización de Cuerpos de Emergencias en Fraccionamiento de Veracruz

Minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron hasta un condominio localizado en la calle Río Ponga, del cual salían las llamas, para realizar el sofocamiento del siniestro, así como las labores de enfriamiento que duraron varios minutos.

Hasta este momento, no existe reporte de personas que hayan resultado lesionadas o que necesitaran ser trasladadas a algún centro hospitalario por intoxicación relacionada con inhalación de humo.

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Aún se desconocen las causas del incendio en una vivienda de Lomas de Río Medio IV en Veracruz

Así mismo, actualmente se desconoce cuál fue la causa u origen del siniestro. Afortunadamente, el fuego pudo ser sofocado antes de que alcanzara otros domicilios y provocara una afectación mayor. Los dueños o habitantes del domicilio aún no han sido identificados, pues al momento en el que los cuerpos de emergencias arribaron, no había personas al interior de dicho inmueble localizado al norte de la ciudad de Veracruz.

Testigos señalan que no es la primera ocasión que se registra un caso similar y que presuntamente el incidente habría sido provocado; sin embargo, serán las autoridades quienes realicen las indagatorias correspondientes para determinar las causas del siniestro y proceder con el análisis estructural de la vivienda para descartar algún daño en el inmueble.

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