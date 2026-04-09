Una Persona Termina con Quemaduras tras Explosión por Acumulación de Gas en Veracruz

Una intensa movilización por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil se registró la tarde de este jueves nueve de abril debido a un reporte en el que se informaba acerca de una explosión ocurrida en un fraccionamiento de la localidad de Mata de Pita, en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la información de las autoridades de Protección Civil Municipal de Veracruz emitida en sus redes sociales, los hechos se registraron en las inmediaciones del fraccionamiento Dream Lagoons, correspondientes a una explosión en un domicilio de dicha zona habitacional.

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Según se indica en el reporte, la explosión se habría originado debido a la acumulación de gas en las instalaciones domésticas de uno de los inmuebles, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencias y elementos de Protección Civil.

Debido a estos hechos, la zona fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban los trabajos correspondientes de eliminación de posibles fuentes de peligro, así como labores de control y enfriamiento de las instalaciones.

Como resultado de este incidente, fue reportado un saldo de por lo menos una persona que resultó con quemaduras de segundo grado; sin embargo, hasta el momento se desconoce su identidad, así como el estado de salud en el que se encuentra actualmente.

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Una explosión reciente en otro fraccionamiento de Veracruz ocurrió en Rincón de Palma Real

La tarde del pasado miércoles ocho de abril, se registró la movilización de cuerpos de emergencias y autoridades hasta las inmediaciones del fraccionamiento Rincón de Palma Real debido a un reporte en el que se informaba acerca de un incendio derivado de una explosión en uno de los departamentos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Protección Civil, la explosión se registró en uno de los departamentos del segundo piso de dicho fraccionamiento, alcanzando a los demás pisos del edificio, dejando afectaciones en al menos ocho departamentos, los cuales fueron pérdida total.

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Derivado de estos hechos, se registró un saldo total de por lo menos siete personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad. Se informó que dos de las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro hospitalario de la zona por sus propios medios.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte y realizaron las labores de sofocamiento y enfriamiento del lugar, mientras que personal de Protección Civil realizó la evaluación del inmueble, por lo que el acceso a la zona quedó restringido durante dicho análisis.

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