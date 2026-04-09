Hombre Es Hallado Muerto al Interior de un Motel en el Sur de Veracruz; Autoridades Investigan

En Minatitlán, al sur de Veracruz la tarde de este jueves 9 de abril fue localizado un hombre sin vida en una de las habitaciones del motel ubicado en la calle Berlín esquina San Salvador entre las colonias Rosalinda y Nueva Mina.

El reporte de este hallazgo a las autoridades generó una intensa movilización policíaca en el lugar. Se presume que al individuo murió a causa de un infarto. El motel quedó asegurado por autoridades ministeriales para la realización de las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, hasta el momento se desconoce su identidad.

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